Inter, Conte: «Abituati a giocare ogni 3-4 giorni. Lautaro cresciuto in tutto» (Di martedì 6 aprile 2021) Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Inter-Sassuolo Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della partita contro il Sassuolo. SASSUOLO – «Affrontiamo una squadra con una propria identità e caratteristiche precise. Lavorano con De Zerbi da tempo. Dobbiamo rispettare tutto e tutti e fare la nostra partita. Siamo Abituati a giocare spesso, dopo 3 giorni o 4 giorni. E’ più importante avere il giusto entusiasmo e la giusta voglia. Stiamo facendo cose importanti ma il percorso deve essere completato». DIFESA SOLIDA – «A inizio campionato non c’erano gli equilibri giusti, poi abbiamo fatto valutazioni con i ragazzi per trovare la formula migliore. Per trovare solidità senza ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Antonioha parlato alla vigilia di-Sassuolo Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni diTv alla vigilia della partita contro il Sassuolo. SASSUOLO – «Affrontiamo una squadra con una propria identità e caratteristiche precise. Lavorano con De Zerbi da tempo. Dobbiamo rispettaree tutti e fare la nostra partita. Siamospesso, dopo 3o 4. E’ più importante avere il giusto entusiasmo e la giusta voglia. Stiamo facendo cose importanti ma il percorso deve essere completato». DIFESA SOLIDA – «A inizio campionato non c’erano gli equilibri giusti, poi abbiamo fatto valutazioni con i ragazzi per trovare la formula migliore. Per trovare solidità senza ...

