Imu e Irpef immutati, ma tasse ancora troppo alte (Di martedì 6 aprile 2021) Bilancio di previsione finanziario 20212021: restano invariati per quest'anno addizionale Irpef e Imu, ma tasse ancora troppo alte in città e 11 milioni e 605 mila euro di avanzo di amministrazione, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) Bilancio di previsione finanziario 20212021: restano invariati per quest'anno addizionalee Imu, main città e 11 milioni e 605 mila euro di avanzo di amministrazione, ...

Advertising

CorriereRagusa : A Modica non cambiano le aliquote 2021 per Irpef e Imu - Modica - Corriere di Ragusa - nerosolari : RT @vaniacavi: eh bla bla bla bla aumento della TARI TAssa sui RIfiuti 5% e vaffanc**o FINE - vaniacavi : eh bla bla bla bla aumento della TARI TAssa sui RIfiuti 5% e vaffanc**o FINE - PaoloZoccoli : @And_Ber_ @FraChPaLe @faiello1965 Guardi la fermo prima. La casa paga imposte quando si acquista. Paga irpef annual… - DanieleBerghino : @Masssimilianoo Lo so, ma non può essere il proprietario il paravento dello Stato. Almeno che tolgano l’IMU e non c… -

Ultime Notizie dalla rete : Imu Irpef Imu e Irpef immutati, ma tasse ancora troppo alte Bilancio di previsione finanziario 20212021: restano invariati per quest'anno addizionale Irpef e Imu, ma tasse ancora troppo alte in città e 11 milioni e 605 mila euro di avanzo di amministrazione, fermi e improduttivi, di cui 7,251 milioni di crediti di dubbia e difficile esazione e 3,6 ...

Imu, botta in arrivo: ondata di tasse sulla casa Imu, Tari o Irpef: non importa come, l'importante è che si agisca al più presto. L'Fmi ha messo in evidenza che il Covid 19 ha contribuito a far lievitare le diseguaglianze di reddito tra le varie ...

Imu e Irpef immutati, ma tasse ancora troppo alte IL GIORNO Medolla, addizionale Irpef, l’assessora Paltrinieri: “Aumento di 0,1 punti percentuali per garantire i servizi” “Un aumento di 0,1 punti percentuali dell’addizionale all’Irpef comunale per garantire a tariffe accessibili ... e aver pressochè azzerato l’aumento previsto delle aliquote IMU è la dimostrazione che ...

Approvato il bilancio di previsione "Confermato gli aiuti alle famiglie" L’amministrazione comunale ha mantenuto invariata l’addizionale comunale Irpef e le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imu. Abbiamo invece- continua Tronci- aumentato la fascia di ...

Bilancio di previsione finanziario 20212021: restano invariati per quest'anno addizionale, ma tasse ancora troppo alte in città e 11 milioni e 605 mila euro di avanzo di amministrazione, fermi e improduttivi, di cui 7,251 milioni di crediti di dubbia e difficile esazione e 3,6 ..., Tari o: non importa come, l'importante è che si agisca al più presto. L'Fmi ha messo in evidenza che il Covid 19 ha contribuito a far lievitare le diseguaglianze di reddito tra le varie ...“Un aumento di 0,1 punti percentuali dell’addizionale all’Irpef comunale per garantire a tariffe accessibili ... e aver pressochè azzerato l’aumento previsto delle aliquote IMU è la dimostrazione che ...L’amministrazione comunale ha mantenuto invariata l’addizionale comunale Irpef e le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imu. Abbiamo invece- continua Tronci- aumentato la fascia di ...