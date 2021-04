Denise Pipitone, Piera Maggio e il suo legale: “Andrò nella tv russa” (Di martedì 6 aprile 2021) Denise Pipitone, l’avvocato di Olesya la ragazza russa, ha confermato la volontà di voler cooperare con il legale italiano, fornirà i risultati scientifici e parteciperà alla trasmissione. Denise Pipitone, il legale di Piera Maggio parteciperà al programma russo, domani si sapranno i risultati scientifici (Ansa)Oggi la situazione che riguarda la scomparsa della bambina e soprattutto il test scientifico della ragazza russa sembra essersi sbloccata. Infatti l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio ha annunciato di aver ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova. Il testo conferma la volontà di voler cooperare con l’Italia e soprattutto ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 aprile 2021), l’avvocato di Olesya la ragazza, ha confermato la volontà di voler cooperare con ilitaliano, fornirà i risultati scientifici e parteciperà alla trasmissione., ildiparteciperà al programma russo, domani si sapranno i risultati scientifici (Ansa)Oggi la situazione che riguarda la scomparsa della bambina e soprattutto il test scientifico della ragazzasembra essersi sbloccata. Infatti l’avvocato Giacomo Frazzitta,diha annunciato di aver ricevuto una mail dall’avvocato di Olesya Rostova. Il testo conferma la volontà di voler cooperare con l’Italia e soprattutto ...

