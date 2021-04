Chi è Filippo Inzaghi | vita privata e carriera | tutto sull’ex calciatore e allenatore

Leggi su urbanpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Stasera, 6 Aprile 2021, andrà in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene Show ricca di scherzi a dir poco indimenticabili. La Iena Alessandro Di Sarno ha organizzato uno scherzo ai danni di, ex, attuale tecnico del Benevento Calcio. Il giorno dopo una cena in un ristorante con la sua compagna Angela, il protagonista crederà di doversi sottoporre ad alcune analisi, per aver mangiato del pesce contaminato. Un momento decisamente esilarante che catturerà l’attenzione del pubblico. Nel frattempo scopriamo qualcosa in più sullae pubblica di. Quanti anni ha? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo del calcio. Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è ...