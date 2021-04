Cadice-Valencia | Cala mette le cose in chiaro | “razzismo? Diakhaby si è inventato tutto”

(Di martedì 6 aprile 2021) La partita di Liga spagnola tranon è salita alla ribalta tanto per il risultato, quanto per un presunto episodio dinei confronti di. Il protagonista del brutto gesto sarebbe stato, il calciatore delha però deciso dire lein. “Ci sono due opzioni. Ose l’èo ha frainteso, non lo so.il resto è puro circo”, ha confessato il calciatore in conferenza stampa. Secondo quanto riferito da, l’avversario avrebbe pronunciato la frase ‘negro di m…’. “Dobbiamo agire con decisione su ciò che sta accadendo. Perché senza prove stiamo creando un precedente molto pericoloso”. Infine ...

"Ci sono due opzioni. O Diakhaby se l'è inventato o ha frainteso, non lo so. Tutto il resto è puro circo". Juan Cala, difensore del, accusato dal giocatore deldi avergli rivolto insulti razzisti nell'ultimo match di Liga, è intervenuto in conferenza stampa per dare la sua versione dei fatti. Secondo Diakhaby, Cala ...Commenta per primo ' Ami hanno detto 'negro di merda' '. Mouctar Diakhaby rompe il silenzio, il difensore delracconta e condanna sui social i fatti dell'Estadio Ramon de Carranza di domenica: 'Voglio ...O Diakhaby se l'è inventato o ha frainteso, non lo so. Tutto il resto è puro circo". Juan Cala, difensore del Cadice, accusato dal giocatore del Valencia di avergli rivolto insulti razzisti ...Cadice-Valencia, Cala si difende in conferenza stampa dalle accuse di razzismo: "Diakhaby si è inventato tutto o ha frainteso" ...