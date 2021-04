Amici 20 | Enuala è la ex di un noto cantante figlio di un famosissimo attore

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 aprile 2021) Gli allievi della scuola di20 continuano a riservare sorprese. Ultima in ordine di tempo la bellissima Enula,facente parte della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che è impossibile non notare per via dei colori accesi con cui dipinge volto e mani e per la voce angelica. É emerso infatti che Enula è stata fidanzata con Leo Gassman, giovane e promettentedi Alessandro Gassman e nipote di Vittorio Gassman, uno degli attori che hanno fatto la storia del cinema italiano. Leo, tra le altre cose, proprio mentre stava con Enula, ha vinto Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”, e pare stia per tornare con un album nuovo di zecca. I due pare siano rimasti in buoni rapporti: ad accomunarli c’è sempre la musica, ma le loro vite sentimentali hanno preso strade diverse ...