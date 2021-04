"Sembrano nazisti". Vittorio Sgarbi pesantissimo: questa roba sul Covid dalla Venier, "ma sono pazzi?" (Di lunedì 5 aprile 2021) Le posizioni di Vittorio Sgarbi sul coronavirus sono ormai ben note. Anche a Pasqua il critico d'arte nonché parlamentare italiano ha ribadito le sue convinzioni, che sono decisamente fuori dal coro: “Sto andando a salutare una persona - ha esordito in un video diffuso sui social, nonostante le restrizioni previste per le festività di Pasqua - soltanto un governo di deficienti può tenere chiusa la gente in casa a vedere la tv mentre l'aria aperta è questa”. Prima di uscire Sgarbi ha evidentemente seguito Domenica In perché ha citato un episodio accaduto in trasmissione: “In tv da Mara Venier ho sentito un esperto che non so neanche come si chiama che dice che dopo il vaccino si deve portare la mascherina anche all'aperto. Ma questi sono dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Le posizioni disul coronavirusormai ben note. Anche a Pasqua il critico d'arte nonché parlamentare italiano ha ribadito le sue convinzioni, chedecisamente fuori dal coro: “Sto andando a salutare una persona - ha esordito in un video diffuso sui social, nonostante le restrizioni previste per le festività di Pasqua - soltanto un governo di deficienti può tenere chiusa la gente in casa a vedere la tv mentre l'aria aperta è”. Prima di uscireha evidentemente seguito Domenica In perché ha citato un episodio accaduto in trasmissione: “In tv da Maraho sentito un esperto che non so neanche come si chiama che dice che dopo il vaccino si deve portare la mascherina anche all'aperto. Ma questidei ...

