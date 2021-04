Rainbow Six: Parasite, un video trafugato con 5 minuti di gameplay – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 aprile 2021) Rainbow Six: Parasite o Quarantine, che dir si voglia, è stato vittima di un nuovo leak: è spuntato un Video di gameplay della durata di cinque minuti.. Rainbow Six: Parasite è stato vittima di un nuovo leak: nelle scorse ore è spuntato in rete un Video trafugato con cinque minuti di gameplay tratti appunto dal nuovo episodio della serie Ubisoft, non ancora presentato ufficialmente. Dopo il filmato con più di un’ora di gameplay di Rainbow Six: Parasite, l’ex Quarantine continua dunque a comparire in maniera indebita su YouTube e sulle piattaforme similari almeno finché, di volta in volta, Ubisoft non … ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 aprile 2021)Six:o Quarantine, che dir si voglia, è stato vittima di un nuovo leak: è spuntato undidella durata di cinque..Six:è stato vittima di un nuovo leak: nelle scorse ore è spuntato in rete uncon cinqueditratti appunto dal nuovo episodio della serie Ubisoft, non ancora presentato ufficialmente. Dopo il filmato con più di un’ora didiSix:, l’ex Quarantine continua dunque a comparire in maniera indebita su YouTube e sulle piattaforme similari almeno finché, di volta in volta, Ubisoft non … ...

