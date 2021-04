L’Istituto Marconi di Licata sbarca su Instragam

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 aprile 2021) Per la prima volta in Sicilia una scuola si dota della figura del Responsabile della Comunicazione. Si tratta delcomprensivo “Guglielmo” di(Agrigento), guidato dal preside Maurilio Lombardo. “Dal luglio del 2016?, dopo un serio problema di salute “mi sono rimessa in discussione, ho studiato norme, ricercato, studiato e la Comunicazione insieme agli infiniti supporti alle attività didattiche innovative, sperimentali mi hanno motivata – racconta la neo responsabile della Comunicazione, Annamaria Milano – Dopo due anni di sperimentazione progettuale temporanea, (di concerto con il dirigente scolastico ed il suo staff) con l’organizzazione di supporti interattivi, proiezioni guidate e collaborazioni con RaiRagazzi, RaiScuola, enti e associazioni quali Proteus e Cepell, ho svoltato guardando oltre e portando ...