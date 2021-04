L’insegnante di 32 anni ricoverata a Genova per una trombosi dopo il vaccino AstraZeneca è morta (Di lunedì 5 aprile 2021) È morta L’insegnante di 32 anni ricoverata all’ospedale San Martino di Genova dopo una emorragia cerebrale. La donna era stata vaccinata il 22 marzo con AstraZeneca. Ieri l’ospedale ha comunicato che “è iniziata alle 9.44 l’osservazione di 6 ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32 anni ricoverata presso la nostra Rianimazione”. La donna aveva avuto una trombosi venosa cerebrale. Ieri lo stesso istituto aveva segnalato il caso “di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32 anni vaccinata presso la Asl di residenza in Liguria con vaccino AstraZeneca il 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile”. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Èdi 32all’ospedale San Martino diuna emorragia cerebrale. La donna era stata vaccinata il 22 marzo con. Ieri l’ospedale ha comunicato che “è iniziata alle 9.44 l’osservazione di 6 ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32presso la nostra Rianimazione”. La donna aveva avuto unavenosa cerebrale. Ieri lo stesso istituto aveva segnalato il caso “di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32vaccinata presso la Asl di residenza in Liguria conil 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile”. La ...

