Inter, La Russa: «Scudetto? Mi preoccupa solo il Napoli»

Ignazio La Russa ha parlato della lotta Scudetto e di come, secondo lui, la società nerazzurra si sia dimostrata superiore alla Juventus

Nel corso di un intervento ai microfoni di Rai Gr Parlamento, Ignazio La Russa ha parlato del campionato di Serie A, soffermandosi sull'Inter.

Scudetto – «Scudetto? Per l'Inter la squadra che temo di più è il Napoli, soprattutto se dovesse vincere la partita di dopodomani. Credo sia la squadra più pericolosa. Tutti dicono l'Atalanta, ma mi sembra più fortunata che brava. Io credo che l'accoppiata Marotta-Conte abbia fatto il massimo per l'Inter. Il tecnico è riuscito a dare una fisionomia precisa, mentre la società ha dimostrato di essere superiore alla Juventus anche come società»

