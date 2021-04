Il traditore, punito pentito e sfiorito (Di martedì 6 aprile 2021) Bello era bello. Scuri gli occhi, scuri e folti gli ondulati capelli, dorata la pelle, bianchi i denti, alto, prestante e con quel sorriso di chi sa di potere incantare. Insomma, uno di quei maschi consapevoli di piacere e che mettono in scena tutto l’armamentario della seduzione, anche di fronte alla moglie che era molto meno smagliante di lui, fisicamente parlando. Li vedevi insieme e pensavi: lui ha due o tre amanti, lei lo sa, ma tace e sopporta. Avevano, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 6 aprile 2021) Bello era bello. Scuri gli occhi, scuri e folti gli ondulati capelli, dorata la pelle, bianchi i denti, alto, prestante e con quel sorriso di chi sa di potere incantare. Insomma, uno di quei maschi consapevoli di piacere e che mettono in scena tutto l’armamentario della seduzione, anche di fronte alla moglie che era molto meno smagliante di lui, fisicamente parlando. Li vedevi insieme e pensavi: lui ha due o tre amanti, lei lo sa, ma tace e sopporta. Avevano, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PellegriniLuisa : @GuidoCrosetto No, è comunque un traditore anche lui, non ha scusanti e deve essere severamente punito anche per da… - ciombei : @CirianiFranco Mi dispiace per la sua famiglia, ma va giustamente punito, in quanto traditore della #PATRIA - Ros08328276 : Signora è un soldato, è un capitano o meglio era meno male, un uomo di comando, un militare non poteva permettersi… -

Ultime Notizie dalla rete : traditore punito Perché Mosca ci spia (e perché fino a ieri non l'abbiamo fermata) Ovviamente, il traditore potrebbe essere punito anche senza dare alla cosa risalto. "E in genere si fa così. Quelle poche volte che a un caso del genere viene dato un risalto mediatico, vuol dire che ...

Si può controllare il cellulare del partner o è reato? ... non può ottenere, a carico del traditore, l'addebito della separazione . Spiare la corrispondenza ... Con la indicata norma, viene punito chi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto ...

Il traditore, punito pentito e sfiorito | il manifesto Il Manifesto Il traditore, punito pentito e sfiorito Bello era bello. Scuri gli occhi, scuri e folti gli ondulati capelli, dorata la pelle, bianchi i denti, alto, prestante e con quel sorriso di chi sa di potere incantare. Insomma, uno di quei maschi co ...

IL RUGGITO / Giuda: traditore o vittima In quel tempo, mentre Gesù era all’ultima cena con i suoi discepoli, chinò il capo e disse: “In verità, vi dico: uno di voi mi tradirà”. I discepoli si guardarono gli uni e gli altri, non sapendo di c ...

Ovviamente, ilpotrebbe essereanche senza dare alla cosa risalto. "E in genere si fa così. Quelle poche volte che a un caso del genere viene dato un risalto mediatico, vuol dire che ...... non può ottenere, a carico del, l'addebito della separazione . Spiare la corrispondenza ... Con la indicata norma, vienechi si introduce in un sistema informatico o telematico protetto ...Bello era bello. Scuri gli occhi, scuri e folti gli ondulati capelli, dorata la pelle, bianchi i denti, alto, prestante e con quel sorriso di chi sa di potere incantare. Insomma, uno di quei maschi co ...In quel tempo, mentre Gesù era all’ultima cena con i suoi discepoli, chinò il capo e disse: “In verità, vi dico: uno di voi mi tradirà”. I discepoli si guardarono gli uni e gli altri, non sapendo di c ...