Il Reboot di Mortal Kombat sarà Rating R | le parole del regista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021) Da anni lo attendevamo e finalmenteavrà un, ma questo già si sapeva, e come emerge dalla visione dei trailer condivisi sulla rete il nuovo filmcontraddistinto dalla violenza tipica dei videogiochi da cui è tratto. “Questa cosa ha richiesto una buona dose di capacità intellettuali per tutti noi, perché non volevamo inserirne né troppa né troppo poca” ha dichiarato il, Simon McQuoid durante una recente conferenza stampa dove puntualizza sulla capacità di essere arrivati al limite consentito, ringraziando soprattutto il produttore Bennet Walsh (Kill Bill), elemento considerato determinate per permettere all pellicola di “sfruttare al massimo” ilR., la sinossi: Il combattente di MMA Cole ...