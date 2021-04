F1: Domenicali, obiettivo portare a termine stagione 23 Gp (Di lunedì 5 aprile 2021) "L'obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi". Parola dell'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) "L'è dilapiù lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, dobbiamo essere pronti a cambiare le cose, ovviamente abbiamo dei piani alternativi". Parola dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Domenicali obiettivo F1: Domenicali, obiettivo portare a termine stagione 23 Gp "L'obiettivo è di portare a termine la stagione più lunga e più complessa con tutti i 23 Gran Premi, ... Parola dell'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo ...

F1: Domenicali, puntiamo a gara sprint per Gp Silverstone "Stiamo definendo gli ultimi dettagli, l'obiettivo è quello di chiudere per il Gran Premio di Imola". L'ad e presidente della Formula 1, Stefano Domenicali ai microfoni di Radio Anch'io lo sport parla del lancio e della sperimentazione di ...

F1, Stefano Domenicali: "Il nostro obiettivo è portare a termine 23 GP" Si è parlato poi nelle ultime settimane anche di un calendario ulteriormente ricco di gare, ma Domenicali ha voluto precisare il concetto: "25 GP non è l'obiettivo a breve termine, il Sudafrica vuole ...

