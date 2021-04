Vaccino Lazio | Zingaretti | ' A Pasqua 50mila nuove somministrazioni I dati cominciano ad essere positivi'

Advertising

'I dati nelcominciano ad essere positivi. Tra gli operatori sanitari i contagi sono crollati dopo il. La percentuale dei dati dei positivi di gennaio era il 6,9%, ora a marzo sono l'1,...Cosi' l'assessore alla Sanità del, Alessio D'Amato, alla visita dell'hub vaccinale allestito ... Italia non lo bloccherà" Ieri è arrivato il blocco della somministrazione deldi ...In Lazio quasi il 90 per cento dei 470mila over 80 si è prenotato e 342mila hanno già fatto la prima iniezione. Dal 16 marzo, vedendo un calo di prenotazioni, abbiamo aperto le agende per i pazienti f ...I dati cominciano ad essere positivi e confermano che il vaccino funziona ed e l'arma più importante per sconfiggere virus». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti oggi in ...