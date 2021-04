Moto3, Niccolò Antonelli: “Sognavo di salire sul podio. Mi sentivo veloce sulla moto” (Di domenica 4 aprile 2021) Niccolò Antonelli esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Doha, secondo atto del motomondiale 2021. L’alfiere di casa Esponsorama ha dato spettacolo nel circuito arabo in cui ha ottenuto un bellissimo terzo posto alle spalle del sudafricano Darryn Binder (Petronas Sprinta) ed allo spagnolo Pedro Acosta (KTM). L’italiano, protagonista anche settimana scorsa di una prova perfetta, si è imposto in volata davanti ad Andrea Migno (Snipers) ed a Kaito Toba (Green Power). Si tratta del per il secondo podio a Losail International Circuit, pista in cui ha vinto. Ai microfoni del motomondiale, poco prima di salire sul podio, l’alfiere di casa Esponsorama ha affermato: “Ieri sera non ho dormito perché pensavo e Sognavo di salire ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)esprime il proprio parere al termine del Gran Premio di Doha, secondo atto delmondiale 2021. L’alfiere di casa Esponsorama ha dato spettacolo nel circuito arabo in cui ha ottenuto un bellissimo terzo posto alle spalle del sudafricano Darryn Binder (Petronas Sprinta) ed allo spagnolo Pedro Acosta (KTM). L’italiano, protagonista anche settimana scorsa di una prova perfetta, si è imposto in volata davanti ad Andrea Migno (Snipers) ed a Kaito Toba (Green Power). Si tratta del per il secondoa Losail International Circuit, pista in cui ha vinto. Ai microfoni delmondiale, poco prima disul, l’alfiere di casa Esponsorama ha affermato: “Ieri sera non ho dormito perché pensavo edi...

grid_motors : Moto3: Pedro Acosta vence o GP do Qatar. ???? 1 - Pedro Acosta ???? 2 - Darryn Binder ???? 3 - Niccolò Antonelli ???? Com… - automotorinews : ??? #Moto3, al #DohaGP vince #Acosta con la #Ktm partendo dalla pitlane ? Bene anche Niccolò #Antonelli 3° - artvworld : RT @DBDeiman: Niccolò Antonelli terzo. È proprio vero che è Pasqua, il periodo adatto per la resurrezione dei morti #Moto3 #DohaGP - yolandaroez : Moto3 RACE: 1. Pedro Acosta 2. Darryn Binder 3. Niccolò Antonelli - margheritaj5 : RT @DBDeiman: Niccolò Antonelli terzo. È proprio vero che è Pasqua, il periodo adatto per la resurrezione dei morti #Moto3 #DohaGP -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Niccolò Moto3 - Gp Qatar 2 Gara: straordinario Acosta, vittoria dalla pit - lane, Antonelli sul podio A soli 39 millesimi Darryn Binder (Petronas) precede Niccolò Antonelli (Avintia). Fuori dal podio ... Tante offerte ti aspettano! Moto3 Gara Losail - GP Doha - I tempi Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap ...

Moto3 - Gp Qatar 2 Warm Up: Masia il più veloce, brutta caduta per Guevara ... Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), Ayumu Sasaki (KTM Tech 3) e il nostro Niccolò Antonelli (KTM ... Tante offerte ti aspettano! Moto3 Warm Up Losail - GP Doha - I tempi Pos Num Pilota Moto Team Tempo ...

