Modalità guida di Google Assistant pronta per l’Europa, cosa offre (Di domenica 4 aprile 2021) In Germania a partire da domani verrà diffusa la Modalità guida con Google Assistant. Come riportato da ‘smartdroid.de‘, la funzione permette agli utenti di affidarsi all’assistente digitale anche quando si trovano al volante, e necessitano delle informazioni necessarie per giungere a destinazione (cosa che sappiamo quanto essere importante per non perdersi in vicoli sconosciuti o strade che poco si masticano). La Modalità guida di Google Assistant include un’interfaccia concepita proprio per evitare il guidatore possa distrarsi, e consente l’accesso ad app musicali, di messaggistica istantanea e ad altre comodità degne di nota (principalmente legate al mondo della navigazione stradale). L’assistente digitale di Big ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 aprile 2021) In Germania a partire da domani verrà diffusa lacon. Come riportato da ‘smartdroid.de‘, la funzione permette agli utenti di affidarsi all’assistente digitale anche quando si trovano al volante, e necessitano delle informazioni necessarie per giungere a destinazione (che sappiamo quanto essere importante per non perdersi in vicoli sconosciuti o strade che poco si masticano). Ladiinclude un’interfaccia concepita proprio per evitare iltore possa distrarsi, e consente l’accesso ad app musicali, di messaggistica istantanea e ad altre comodità degne di nota (principalmente legate al mondo della navigazione stradale). L’assistente digitale di Big ...

Advertising

chiadegli : RT @MilaSpicola: @chiadegli Anche io, se si aggiunge la domanda: 'perchè la popolazione continua a essere all'oscuro sulle modalità di cont… - MilaSpicola : @chiadegli Anche io, se si aggiunge la domanda: 'perchè la popolazione continua a essere all'oscuro sulle modalità… - TuttoAndroid : La Modalità Guida con Google Assistant finalmente sbarca in Europa - dsitalia : Cinque modalità di guida, due motori elettrici, un motore termico e una batteria ricaricabile per raggiungere 300 C… - soc_min_pet : RT @CNRDTA: Ciclo #webinar #IODP_Italia #webinarseries2021 - 2a giornata - '#Antarctic ice sheet evolution: 50 years of Ocean drilling and… -

Ultime Notizie dalla rete : Modalità guida Suzuki Across, ora l'ammiraglia è ricaricabile. Il modello è derivato dal Suv Toyota che è il più venduto del mondo Si possono scegliere diverse modalità di guida, compresa la Trail specifica per il fuoristrada, e anche 5 utilizzi diversi per il sistema ibrido in modo da ottimizzare l'utilizzo dell'energia in base ...

Mobilità docenti 2021, come esprimere le preferenze scuola, comune e provincia. Indicazioni pratiche Guida per immagini' Preferenze esprimibili In ciascuna domanda presentata (sia di trasferimento che ... secondo le modalità sopra illustrate. In caso contrario, si devono esprimere prima le preferenze ...

Le 30 migliori recensioni di Power Bank Pannello Solare -2021 Mondo Sci News Si possono scegliere diversedi, compresa la Trail specifica per il fuoristrada, e anche 5 utilizzi diversi per il sistema ibrido in modo da ottimizzare l'utilizzo dell'energia in base ...per immagini' Preferenze esprimibili In ciascuna domanda presentata (sia di trasferimento che ... secondo lesopra illustrate. In caso contrario, si devono esprimere prima le preferenze ...