Inondazioni in Indonesia, acqua e fango hanno ‘investito’ l’isola di Flores (Di domenica 4 aprile 2021) L’Indonesia è alle prese con violente Inondazioni. acqua e fango hanno investito l’isola di Flores. Si contano diverse vittime. ROMA – Ancora le Inondazioni hanno messo in ginocchio l’Indonesia. Da diversi giorni il maltempo si è abbattuto in tutto il Paese e la domenica di Pasqua sono stati registrati diversi danni sull’isola di Flores, nella parte orientale della nazionale. acqua e fango hanno attraversato tutte le vie della città, con molti abitanti che si sono dovuti mettere in salvo sui tetti in attesa dei soccorsi. Come riportato da RaiNews, le macchine si sono messi in moto, ma l’isola può essere raggiunta ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 aprile 2021) L’è alle prese con violenteinvestitodi. Si contano diverse vittime. ROMA – Ancora lemesso in ginocchio l’. Da diversi giorni il maltempo si è abbattuto in tutto il Paese e la domenica di Pasqua sono stati registrati diversi danni suldi, nella parte orientale della nazionale.attraversato tutte le vie della città, con molti abitanti che si sono dovuti mettere in salvo sui tetti in attesa dei soccorsi. Come riportato da RaiNews, le macchine si sono messi in moto, mapuò essere raggiunta ...

