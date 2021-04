“Il filo di luce” contro ansia e panico della band “Il Moro” (Di domenica 4 aprile 2021) Un "filo di luce" per ritrovare la strada. Il nuovo singolo della band Il Moro è un viaggio in un tema complesso e di cui non si parla mai abbastanza: la salute psicologica di tutti, messa a dura prova soprattutto ora, dopo un anno di pandemia. Martino Iacchetti racconta ad askanews come è nata la canzone. "È una canzone che parla dei disturbi generati da ansia e panico, è nata poiché io per primo ho sofferto e soffro di questi disturbi ed è nata dalla mia esigenza di raccontare queste sensazioni mie di raccontare la storia di questo filo di luce unico che si vede quanto intorno sei avvolto dal buio e cerchi qualcosa a cui aggrapparti".A sostenere il progetto "Lidap" (Lega Italiana contro i disturbi ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 aprile 2021) Un "di" per ritrovare la strada. Il nuovo singoloIlè un viaggio in un tema complesso e di cui non si parla mai abbastanza: la salute psicologica di tutti, messa a dura prova soprattutto ora, dopo un anno di pandemia. Martino Iacchetti racconta ad askanews come è nata la canzone. "È una canzone che parla dei disturbi generati da, è nata poiché io per primo ho sofferto e soffro di questi disturbi ed è nata dalla mia esigenza di raccontare queste sensazioni mie di raccontare la storia di questodiunico che si vede quanto intorno sei avvolto dal buio e cerchi qualcosa a cui aggrapparti".A sostenere il progetto "Lidap" (Lega Italianai disturbi ...

Advertising

DolomitesUNESCO : Una fiaba narra di come le #Dolomiti siano nate dalla tessitura di un filo di luce di #Luna... Questa foto offre un… - ElisabettaIori3 : RT @ElySiosopulos: Concedetevi una vacanza intorno a un filo d'erba, concedetevi al silenzio e alla luce, alla muta lussuria di una rosa. F… - wonderful_g : RT @ElySiosopulos: Concedetevi una vacanza intorno a un filo d'erba, concedetevi al silenzio e alla luce, alla muta lussuria di una rosa. F… - StefanoNistri : @GiusiFasano @AntonellaFasan1 Da retweettare a manetta. Per tutti. Per chi soffre, dandogli speranza, per chi non c… - _PuntoZip_ : MARTINO IACCHETTI e la sua band IL MORO pubblicano il video di “FILO DI LUCE”, il nuovo singolo sulla lotta contro… -

Ultime Notizie dalla rete : filo luce Anterem, risplende l'oro della poesia ... Ranieri Teti - hanno esplorato i territori nuovi della poesia, hanno portato alla luce avanguardie ... scegliendo le voci che come un filo rosso raccontassero la storia non solo della poesia ma dell'...

Genova, l'inquilino abusivo che ruba corrente ha 74 anni: la polizia non lo caccia ... ma risulta avere anche rubare la corrente elettrica con un collegamento abusivo: per avere la luce ... Quel filo elettrico volante di via Cechov che arriva dentro l'appartamento è già una sentenza per ...

"Il filo di luce" contro ansia e panico della band "Il Moro" Affaritaliani.it Pgs Luce, terza vittoria di fila. Costanzo piega allo scadere il Megara Augusta Terzo successo consecutivo per la Pgs Luce Messina che, con una prova di carattere, ha superato 2-1 il Megara Augusta nel match valido per il recupero della quinta giornata. Alla palestra di ...

Lazio, otto vittorie di fila in casa. In Europa solo una squadra ha fatto meglio Con il successo contro lo Spezia, la Lazio centra l’ottava vittoria consecutiva in casa. Solo l’Inter ha fatto meglio in Europa Caicedo toglie le castagne dal fuoco e lancia la Lazio verso il quarto p ...

... Ranieri Teti - hanno esplorato i territori nuovi della poesia, hanno portato allaavanguardie ... scegliendo le voci che come unrosso raccontassero la storia non solo della poesia ma dell'...... ma risulta avere anche rubare la corrente elettrica con un collegamento abusivo: per avere la... Quelelettrico volante di via Cechov che arriva dentro l'appartamento è già una sentenza per ...Terzo successo consecutivo per la Pgs Luce Messina che, con una prova di carattere, ha superato 2-1 il Megara Augusta nel match valido per il recupero della quinta giornata. Alla palestra di ...Con il successo contro lo Spezia, la Lazio centra l’ottava vittoria consecutiva in casa. Solo l’Inter ha fatto meglio in Europa Caicedo toglie le castagne dal fuoco e lancia la Lazio verso il quarto p ...