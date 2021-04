Focolaio Covid dopo il funerale | salgono a 22 i contagiati

Advertising

Tg3web : Preoccupa la notizia di un focolaio covid all'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese. Alcuni sanitari risultano po… - Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - GrottaNews : Covid ad Avellino, focolaio in convento: suore positive a Santa Lucia di Serino - Il Mattino - Gazzettino : #auronzo di cadore, si allarga il focolaio Covid: altri 4 pazienti e un operatore positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid

... aumentando ancora di più l'entità del. Il dottor De Rui e il personale dell'Ulss 2 sono al lavoro per ricostruire l'esatta rete dei contatti legati ai positivi per limitare il più possibile ...Gara senza storia fin dall'inizio per l'Ecosantagata, che sfrutta anche l'inevitabile difficoltà dei toscani, al ritorno in campo dopo oltre due mesi di stop per unin squadra. Coach ...Gara senza storia fin dall’inizio per l’Ecosantagata, che sfrutta anche l’inevitabile difficoltà dei toscani, al ritorno in campo dopo oltre due mesi di stop per un focolaio Covid in squadra. Coach ...“Nessun focolaio nella mia attività. Il sindaco ha preso iniziative che ci hanno lasciato di stucco, così si fa solo terrorismo psicologico”. E’ lo sfogo di Annarita, titolare di un negozio di aliment ...