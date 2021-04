Ascolti Tv sabato 3 aprile: record travolgente di Amici (Di domenica 4 aprile 2021) Quello del 3 aprile 2021 è stato un sabato sera ricco di emozioni e vicende che hanno intrattenuto tantissime persone. Nel dettaglio, gli Ascolti tv della vigilia di Pasqua hanno visto scontrarsi ‘Una serata tra Amici' in onda su Rai 1 e ‘Amici di Maria de Filippi' su Canale 5, ma se l'una ha avuto un riscontro bassissimo, l'altra trasmissione ha notevolmente superato ogni aspettativa. La regina del sabato sera si è rivelata essere, ancora una volta Maria De Filippi. Le emozioni che Amici e i suoi allievi hanno saputo trasmettere al pubblico da casa in questo terzo appuntamento sono stati davvero tanti, come il saluto finale di Rosa a Deddy. Amici 2021 sfiora i 6 milioni di Ascolti tv Il programma volto a celebrare uno dei volti ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021) Quello del 32021 è stato unsera ricco di emozioni e vicende che hanno intrattenuto tantissime persone. Nel dettaglio, glitv della vigilia di Pasqua hanno visto scontrarsi ‘Una serata tra' in onda su Rai 1 e ‘di Maria de Filippi' su Canale 5, ma se l'una ha avuto un riscontro bassissimo, l'altra trasmissione ha notevolmente superato ogni aspettativa. La regina delsera si è rivelata essere, ancora una volta Maria De Filippi. Le emozioni chee i suoi allievi hanno saputo trasmettere al pubblico da casa in questo terzo appuntamento sono stati davvero tanti, come il saluto finale di Rosa a Deddy.2021 sfiora i 6 milioni ditv Il programma volto a celebrare uno dei volti ...

Advertising

Sanremo_2021 : Continua il botto d'ascolti per il serale di #Amici20 Nonostante la pre-festivitá e un'accesa concorrenza,il talen… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 3 aprile 2021 - tvblogit : Ascolti tv sabato 3 aprile 2021 - raspa90 : RT @tvblogit: Il serale di #Amici20 sopra il 27% di share, lo show di Christian De Sica su Rai1 non raggiunge neanche le due cifre ?? #Ascol… - cristia_urbano : RT @tvblogit: Il serale di #Amici20 sopra il 27% di share, lo show di Christian De Sica su Rai1 non raggiunge neanche le due cifre ?? #Ascol… -