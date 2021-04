Turchia in Africa, quale spazio per l’Italia. Parla il prof. Donelli (Di sabato 3 aprile 2021) Turchia, Africa, Mediterraneo, Italia. Macro quadrante composito in cui Roma e Ankara possono trovare sovrapposizioni e contatti, sia a livello politico e che di business. Con quest’ultimo – la sfera economico-commerciale – che è stata la guida centrale delle politiche Africane di Ankara, lanciate nel 1998 (epoca pre-AKP) per decisioni prese a seguito di un Consiglio di Europa da cui i turchi avevano capito che il processo di adesione all’Ue non sarebbe stato certo e facile, come spiega Federico Donelli, ricercatore e docente di UniGenova e Ca’ Foscari. Donelli ha recentemente pubblicato un testo analitico, “Turkey in Africa”, in cui esamina il coinvolgimento strategico turco nel continente che chiude da sud il Mediterraneo. “La strategia è stata quella di aumentare gli scambi ... Leggi su formiche (Di sabato 3 aprile 2021), Mediterraneo, Italia. Macro quadrante composito in cui Roma e Ankara possono trovare sovrapposizioni e contatti, sia a livello politico e che di business. Con quest’ultimo – la sfera economico-commerciale – che è stata la guida centrale delle politichene di Ankara, lanciate nel 1998 (epoca pre-AKP) per decisioni prese a seguito di un Consiglio di Europa da cui i turchi avevano capito che il processo di adesione all’Ue non sarebbe stato certo e facile, come spiega Federico, ricercatore e docente di UniGenova e Ca’ Foscari.ha recentemente pubblicato un testo analitico, “Turkey in”, in cui esamina il coinvolgimento strategico turco nel continente che chiude da sud il Mediterraneo. “La strategia è stata quella di aumentare gli scambi ...

Advertising

zazoomblog : Turchia in Africa quale spazio per l’Italia. Parla il prof. Donelli - #Turchia #Africa #quale #spazio - patriarcamat : RT @Geopoliticainfo: ??E' uscito oggi nuovo numero di #Mezzaluna, la newsletter di @Geopoliticainfo sul Medio Oriente ????La testimonianza de… - palissand : RT @PeaceMusicLovee: 'chi risale a piedi dalla Turchia verso l’Europa, passando per la Bosnia, la Croazia, l’Italia, sta scappando. Il perc… - PeaceMusicLovee : 'chi risale a piedi dalla Turchia verso l’Europa, passando per la Bosnia, la Croazia, l’Italia, sta scappando. Il p… - AleVespaa : RT @Geopoliticainfo: ??E' uscito oggi nuovo numero di #Mezzaluna, la newsletter di @Geopoliticainfo sul Medio Oriente ????La testimonianza de… -