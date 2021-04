Silvia Verdone | tutta la verità con De Sica e le liti con il fratello Carlo

(Di sabato 3 aprile 2021), moglie di Christian Dee sorella di, è tornato a raccontare tutti i retroscena sul passato: laUna carriera ricca di successi per il celebre attore Christian De, che ha seguito la strada anche di papà Vittorio, considerato uno dei migliori registri cinematografici di sempre. La strada, però, è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Chi è Silvia Verdone moglie di Christian De Sica e sorella di Carlo - #Silvia #Verdone #moglie #Christian - infoitcultura : Silvia Verdone, moglie Christian de Sica/ 'L'ho conosciuta quando non avevo un soldo' - altrogiornorai1 : “Per mio cognato Carlo Verdone e mia moglie Silvia, sua sorella, la farmacia è come il richiamo della foresta” Chri… - vip_pera : @mariolavia sta frase pare detta dal carabiniere di verdone: ma che stai a dì mezza silvia e mezzo passero? - zazoomblog : Silvia Verdone moglie Christian De Sica un supporto sul lavoro e nella vita - #Silvia #Verdone #moglie #Christian -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Verdone

, produttrice cinematografica e teatrale originaria di Roma, è la moglie di Christian De Sica . Il cognome suggerisce la parentela con Carlo, attore e regista di numerose pellicole anni ...Sul palco, l'attore porterà anche la figlia Maria Rosa e il 'cognato' (che non tutti conoscono come tale) Carlo, dal momento che lui ha sposato sua sorella. Da qui la loro affinità ...Verdone e l’ex moglie sono separati ma non ... E' estremamente legato a sua sorella Silvia, moglie del collega Christian De Sica. I due attori hanno frequentato la stessa classe, ed erano ...Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Maria Rosa De Sica, secondogenita di Christian De Sica e Silvia Verdone, è felicemente sposata con Federico Pellegrini, assieme al quale condivide anche la ...