Serie A | Verona | blitz a Cagliari Benevento-Parma è 2-2 Fiorentina | pari a Genova | espulso Ribery

(Di sabato 3 aprile 2021) Sono terminate anche le sfide salvezza della 29esima giornata diA. L’Hellasespugna la Sardegna Arena con i gol di Barak e Lasagna, e complica la lotta salvezza degli isolani. Terminano in pareggioe Genoa-. I sanniti vanno due volte in vantaggio con Glik e Ionita, ma si fanno riprende da Kurtic prima e Man dopo. Asuccede tutto nel primo tempo: passa in vantaggio il Grifone con Destro, ma al 23? Vlahovic pareggia i conti. Inter 65 Milan 60 Atalanta 58 Napoli 56 Juventus 55 Lazio 52 Roma 5141 Sassuolo 40 Sampdoria 36 Bologna 34 Udinese 33 Genoa 323030 Spezia 29 Torino 232220 Crotone 15 Foto: ...

Gonfiore visibile e importante, con la speranza che passi veloce e che non sia in dubbio per la prossima partita contro il. Sacrificio applaudito anche dal vice di Inzaghi, Farris: "Ha ...I sardi subiscono il 2 - 0 alla 'Sardegna Arena' dal. Apre al 54' il sinistro dal limite di Barak, arrotonda in coda al recupero chilometrico (98') Lasagna in contropiede. Pareggia invece il ...CAGLIARI. Il Cagliari sprofonda ancora. Anche contro il Verona prestazione negativa condita da una nuova sconfitta che tiene inchiodato il Cagliari al terz’ultimo posto, quando il conto alla rovescia ...Dopo appena sei minuti dal fischio d'inizio di Cagliari - Verona, Lovato ha ricevuto l'ammonizione per una trattenuta. Il difensore era diffidato, e dunque dovrà scontare un turno di squalificazione ...