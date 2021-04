Serie A, Bologna-Inter 0-1: Conte si prende un pezzo di Scudetto, i nerazzurri staccano il Milan (Di sabato 3 aprile 2021) L'Inter vince anche a Bologna e manda un chiaro segnale al campionato.I nerazzurri hanno superato per 1-0 in trasferta la compagine felsinea al termine di una gara combattuta che i padroni di casa hanno provato a pareggiare fino alla fine. La rete che ha consegnato il successo agli uomini di Antonio Conte è stata siglata nel corso del primo tempo da Romelu Lukaku che ha trafitto Ravaglia con un tap-in ravvicinato dopo l'iniziale colpo di testa parato dal portiere di casa. Tre punti importantissimi per l'Inter che si porta a +8 sul Milan secondo con la sfida contro il Sassuolo da recuperare mercoledì prossimo.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21" Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) L'vince anche ae manda un chiaro segnale al campionato.Ihanno superato per 1-0 in trasferta la compagine felsinea al termine di una gara combattuta che i padroni di casa hanno provato a pareggiare fino alla fine. La rete che ha consegnato il successo agli uomini di Antonioè stata siglata nel corso del primo tempo da Romelu Lukaku che ha trafitto Ravaglia con un tap-in ravvicinato dopo l'iniziale colpo di testa parato dal portiere di casa. Tre punti importantissimi per l'che si porta a +8 sulsecondo con la sfida contro il Sassuolo da recuperare mercoledì prossimo.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

