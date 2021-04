Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di sabato 3 aprile 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 29ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 29ª Giornata (3 aprile 2021) Sabato 3 aprile Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (SKY) Ore 15.00, ATALANTA-UDINESE (SKY) Ore 15.00, BENEVENTO-PARMA (SKY) Ore 15.00, CAGLIARI-VERONA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, LAZIO-SPEZIA (SKY) Ore 15.00, NAPOLI-CROTONE (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-ROMA (SKY) Ore 18.00, TORINO-JUVENTUS (DAZN) Ore 20.45, BOLOGNA-INTER (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 29ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 29ª Giornata (3 aprile) Sabato 3 aprile Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (SKY) Ore 15.00, ATALANTA-UDINESE (SKY) Ore 15.00, BENEVENTO-PARMA (SKY) Ore 15.00, CAGLIARI-VERONA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, LAZIO-SPEZIA (SKY) Ore 15.00, NAPOLI-CROTONE (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-ROMA (SKY) Ore 18.00, TORINO-JUVENTUS (DAZN) Ore 20.45, BOLOGNA-INTER (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Advertising

desm_ondthegrey : In più con l’ultimo turno di notte per il prossimo mese e mezzo circa la mia vita... - infoitsport : LIVE! SERIE B – Risultati 31ª giornata, classifica e prossimo turno - infoitsport : Risultati Serie B, 31ª giornata: colpaccio Reggina, i playoff distano 5 punti. La classifica aggiornata e il prossi… - FootStatsCalcio : Serie B, risultati 31a giornata 20-21, classifica e prossimo turno - citynowit : Per la Reggina otto punti di vantaggio sulla zona play out e cinque di svantaggio dai play off -