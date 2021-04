Preso uomo dei Rega: sconterà 3 anni e 5 mesi di carcere (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza di Melito di Napoli hanno arrestato Vincenzo Brassini, 44enne napoletano, ritenuto vicino al clan “Rega” operante nel territorio di Casalnuovo di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia. Il provvedimento, pendente dal luglio del 2019, condurrà Brassini a scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di rapina ed estorsione commessi a Montecatini Terme nel febbraio del 2007. L’uomo – sorPreso dai carabinieri all’interno di un bar di Via Colonne a Melito – è stato tradotto al carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della tenenza di Melito di Napoli hanno arrestato Vincenzo Brassini, 44enne napoletano, ritenuto vicino al clan “” operante nel territorio di Casalnuovo di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia. Il provvedimento, pendente dal luglio del 2019, condurrà Brassini a scontare 3e 5di reclusione per i reati di rapina ed estorsione commessi a Montecatini Terme nel febbraio del 2007. L’– sordai carabinieri all’interno di un bar di Via Colonne a Melito – è stato tradotto aldi Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

