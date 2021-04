Nel nuoto doppio record per Paltrinieri e Razzetti (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Gregorio Paltrinieri ha stabilito oggi nelle acque dello Stadio del nuoto di Riccione la miglior prestazione mondiale stagionale dei 1500 stile libero toccando in 14'40”38. Per il nuotatore di Carpi un crono straordinario a poco più di sette secondi dal primato continentale di 14'33”10 che aveva nuotato il 13 agosto 2020 al Foro Italico a Roma. Per Paltrinieri, 26 anni, già certo di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo (sarà in gara anche sugli 800 sl e nella 10 km nel nuoto di fondo), quello odierno è il 16/o titolo sui 1500 sl, gara che lo vede imbattuto in Italia dal 2011. Sommando le vittorie anche sui 400 e 800 stile libero, per ‘Greg' è il 26/o della carriera. Secondo posto di giornata per Luca De Tullio (15'05”31), terzo Domenico Acerenza (15'06”39). Alberto Razzetti vincendo i 200 misti degli Assoluti primaverili di ... Leggi su agi (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - Gregorio Paltrinieri ha stabilito oggi nelle acque dello Stadio deldi Riccione la miglior prestazione mondiale stagionale dei 1500 stile libero toccando in 14'40”38. Per il nuotatore di Carpi un crono straordinario a poco più di sette secondi dal primato continentale di 14'33”10 che aveva nuotato il 13 agosto 2020 al Foro Italico a Roma. Per Paltrinieri, 26 anni, già certo di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo (sarà in gara anche sugli 800 sl e nella 10 km neldi fondo), quello odierno è il 16/o titolo sui 1500 sl, gara che lo vede imbattuto in Italia dal 2011. Sommando le vittorie anche sui 400 e 800 stile libero, per ‘Greg' è il 26/o della carriera. Secondo posto di giornata per Luca De Tullio (15'05”31), terzo Domenico Acerenza (15'06”39). Alberto Razzetti vincendo i 200 misti degli Assoluti primaverili di ...

