Il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente del Consiglio Comunale Lucio Lonoce | in visita al cimitero San Brunone e al cimitero di Talsano

(Di sabato 3 aprile 2021) Il raccoglimento che tutti viviamo durante la Settimana Santa offre l’occasione di rivolgere un pensiero anche per chi non ce l’ha fatta nella lotta contro il Covid., hanno posto una corona in ricordo delle vittime della pandemia, a nome di tutti i tarantini. first appeared on Tarantini Time.

