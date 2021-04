(Di sabato 3 aprile 2021) AGI - “Non abbiamo il diritto di disperare!”. Sergiocita Alcide De Gasperi, nel 140esimo anniversario della nascita dello statista trentino e ammonisce: "Nessuno puòailadel futuro perché oscurerebbe il futuro dell'intera comunità". Per il Presidente della Repubblica, "è questo un compito che accomuna quanti rivestono responsabilità pubbliche e tutti i cittadini. Compito che nei momenti di crisi più acuta diviene ancora più esigente perché pone il bene comune nel massimo rilievo». Il Capo dello Stato, nei giorni della pandemia ricorda poi che De Gasperi, fu "artefice della ricostruzione morale, civile, economica, democratica, dopo la tragedia della guerra voluta dal fascismo". E proprio "ricostruzione, ripartenza, rinascita sono parole di allora che ricorrono - sottolinea - in ...

Advertising

fisco24_info : Il monito di Mattarella: 'Non togliere ai giovani la speranza': AGI - “Non abbiamo il diritto di disperare!”. Sergi… - borghial : Vedo che i privilegi continuano: dipendenti del comune di Padova oggi vaccinati, alla faccia del monito di Mattarella e Draghi !! -

Ultime Notizie dalla rete : monito Mattarella

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Fatto da altri, undel genere verrebbe chiamato ricatto. Ma che succederebbe in Italia se ... Cosa sarebbe successo sefosse stato contagiato e adesso cosa succederebbe se venisse ...Questa violazione, già sottolineata dal Presidente della Repubblica Sergioe dal ... Una bocciatura senza appello che diventa unper chi avesse intenzione di mettere in scena una ...Intervista a Beatrice Rana, pianista e direttrice di Classiche Forme, per tornare al "sud del sud dei santi" con Carmelo Bene e Pappano ...ROMA (ANSA) – La cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri sul prossimo decreto Covid è anticipata alle 12. Il Presidente del Consiglio alle ore 14.00 terrà una conferenza stampa presso ...