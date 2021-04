Fratoianni | ' La situazione Covid è grave e Salvini un irresponsabile'

Advertising

globalistIT : - Eh__tweet : @Ted0foro @La_manina__ Ok, scusa, mi sa che non hai una visione chiara di quanto lo slogan 'sussidistan' abbia pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Fratoianni situazione

Il Fatto Quotidiano

Il segretario di Sinistra italiana, Nicola, attacca Salvini: "Laresta difficile, è una Pasqua di sacrifici e preoccupazioni, il virus è ancora qui ma ora ci sono i vaccini. Per ...... sulle iniziative volte a garantire parità di trattamento tra i dottorandi di ricerca in ordine alle proroghe disposte in relazione allapandemica (- LeU). Il ministro per l'...Anche Fratoianni, ha parlato di “incontro molto positivo ... Per la capitale Letta avrebbe parlato di situazione “complicata”. Si è tirato fuori definitivamente David Sassoli, che ha incontrato Letta, ..."Abbiamo - questo è un altro tema - molte scuole del nord che storicamente mancano di insegnanti e molta disponibilità di docenti al sud. E' un problema che stiamo affrontando per trovare meccanismi p ...