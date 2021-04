Capitol Hill | dai profili social l' identikit dell' aggressore

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto il conducente che ha travolto due agenti nei pressi di Capitol Hill, a Washington, prima di essere raggiunto… - Agenzia_Ansa : Usa, due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown. Massima allerta a Washington vicino al Congresso… - Radio1Rai : ?? #Washington Capitol Hill in lockdown a causa di una “minaccia esterna”. Due poliziotti sono stati investiti da un… - danielamarch8 : RT @RaiNews: Torna la paura a Capitol Hill a quasi tre mesi dal tragico assalto alla sede del Congresso americano, ucciso un poliziotto, mo… - tonydll8 : RT @MMaXXprIIme: Noah Green era di colore e apparteneva a una setta islamica. È stato ucciso stamane dai poliziotti mentre tentava di sfond… -

Ultime Notizie dalla rete : Capitol Hill

Dai profili social riconducibili a Noah Green, l'aggressore di, emergerebbe come il 25enne soffrisse probabilmente di disturbi mentali. Su Facebook e Instagram, riportano i media Usa, sosteneva di avere paura dell'Fbi e della Cia e di essere nel ...Dai profili social riconducibili a Noah Green, l'aggressore di, emergerebbe come i l 25enne soffrisse probabilmente di disturbi mentali. Sui social, riportano i media Usa, sosteneva di avere paura dell'Fbi e della Cia e di essere nel mirino del ...NEW YORK – Il presidente statunitense Joe Biden si è detto devastato per l’attacco di oggi contro Capitol Hill che ha portato alla morte dell’agente William Evans. Biden ha espresso le sue ...auto sfonda posto di blocco al Capitol Hill: due morti 20:51Covid, Montallegro, Sommatino e Pietraperzia zone rosse dal 4 al 14 aprile 20:45Covid19 Sicilia, salgono a 30 le zone rosse, scatta ...