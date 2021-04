'Via, porti malattie', commessa aggredisce colombiana spruzzandole addosso spray lavavetri (Di venerdì 2 aprile 2021) Una commessa di una cartoleria del centro di ha cacciato una ragazza colombiana che chiedeva di inviare denaro a casa apostrofandola e spruzzandole disinfettante in faccia. Sono intervenuti i ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) Unadi una cartoleria del centro di ha cacciato una ragazzache chiedeva di inviare denaro a casa apostrofandola edisinfettante in faccia. Sono intervenuti i ...

Advertising

messveneto : Razzismo a Lecce, commessa spruzza detergente addosso a giovane colombiana: “Vai via, porti malattie”: La donna è s… - fabiobellentani : 'Qui porti malattie': insulti razzisti e detergente addosso a 26enne colombiana in un negozio a Lec… - RosannaVaroli : 'Qui porti malattie': insulti razzisti e detergente addosso a 26enne colombiana in un negozio a Lec… - annamariamoscar : 'Qui porti malattie': insulti razzisti e detergente addosso a 26enne colombiana in un negozio a Lec…… - sonjabugane : RT @Ludovica2019: Pluto, finora non sei stato fortunato nella tua ricerca. Ma sono sicura che, con un po' di impegno, troverai finalmente q… -