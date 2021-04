Una Vippona di Alfonso Signorini pronta per il quarto reality (Di venerdì 2 aprile 2021) Maria Teresa Ruta è stata una delle Vippone che ha mantenuto salda la quinta edizione del Grande Fratello Vip fra drammi personali, amori del passato ed amicizie. L’ex Vippona, tuttavia, nonostante i cinque mesi di reclusione a Cinecittà, parteciperebbe volentieri ad un altro reality show, ovvero: Temptation Island. Le parole di Maria Teresa Ruta “Mi piacerebbe molto partecipare a Temptation Island, ma Roberto non verrebbe mai con me – avrebbe detto Maria Teresa Ruta – quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”, ha dichiarato ai microfoni di Radio BlaBlaNetwork. Un sogno irrealizzabile che sarebbe stato per la Ruta il quarto reality della carriera dopo L’Isola dei Famosi (2003), Pechino Express (2018) ed il GF Vip (2020-2021). Temptation Island, ecco come sarà Una recente notizia ha rivelato che, infatti, Temptation ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 2 aprile 2021) Maria Teresa Ruta è stata una delle Vippone che ha mantenuto salda la quinta edizione del Grande Fratello Vip fra drammi personali, amori del passato ed amicizie. L’ex, tuttavia, nonostante i cinque mesi di reclusione a Cinecittà, parteciperebbe volentieri ad un altroshow, ovvero: Temptation Island. Le parole di Maria Teresa Ruta “Mi piacerebbe molto partecipare a Temptation Island, ma Roberto non verrebbe mai con me – avrebbe detto Maria Teresa Ruta – quindi dovrei trovarmi un altro fidanzato”, ha dichiarato ai microfoni di Radio BlaBlaNetwork. Un sogno irrealizzabile che sarebbe stato per la Ruta ildella carriera dopo L’Isola dei Famosi (2003), Pechino Express (2018) ed il GF Vip (2020-2021). Temptation Island, ecco come sarà Una recente notizia ha rivelato che, infatti, Temptation ...

