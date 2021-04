Un Posto al sole, “ritrovata morta la ragazza” | Che succede? (Di venerdì 2 aprile 2021) Un Posto al sole è una soap seguitissima dal pubblico italiano. Nelle ultime ore però è emerso un particolare che ha creato non poca preoccupazione. Un Posto al sole, ViolaLa soap torna protagonista stasera su Rai 3 per prendersi il palcoscenico preserale. Ci sarà poi un piccolo stop per via delle festività pasquali, ma nessuna paura per i fan perché la trasmissione tornerà in onda già martedì. Sicuramente però c’è attesa di scoprire anche quello che accadrà nella puntata di oggi. LEGGI ANCHE >>> Un dolorosissimo addio Il pubblico però è rimasto sorpreso da una dichiarazione che ha generato panico e preoccupazione per l’immediato futuro, andiamo a scoprire qualcosa di più in merito a questa situazione che si preannuncia piuttosto delicata e da prendere con le pinze. Un Posto ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 2 aprile 2021) Unalè una soap seguitissima dal pubblico italiano. Nelle ultime ore però è emerso un particolare che ha creato non poca preoccupazione. Unal, ViolaLa soap torna protagonista stasera su Rai 3 per prendersi il palcoscenico preserale. Ci sarà poi un piccolo stop per via delle festività pasquali, ma nessuna paura per i fan perché la trasmissione tornerà in onda già martedì. Sicuramente però c’è attesa di scoprire anche quello che accadrà nella puntata di oggi. LEGGI ANCHE >>> Un dolorosissimo addio Il pubblico però è rimasto sorpreso da una dichiarazione che ha generato panico e preoccupazione per l’immediato futuro, andiamo a scoprire qualcosa di più in merito a questa situazione che si preannuncia piuttosto delicata e da prendere con le pinze. Un...

Advertising

SandraM_Tcon0 : RT @Cecco_Piantoni: Per 5.000 euro gli avrà svelato come finisce 'Un posto al sole' #Russia #Spionaggio #Biot - andrewsword2 : RT @Cecco_Piantoni: Per 5.000 euro gli avrà svelato come finisce 'Un posto al sole' #Russia #Spionaggio #Biot - Fuser10314370 : E soprattutto quel senso di profonda mediocrità da parte di chi pensa di difendere in questo modo il piccolo posto… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #23esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su RaiPremium e subito… -