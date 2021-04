Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio a 36 persone sono morte diverse decine sono rimaste ferite a Taiwan nel deragliamento di un treno all’interno di un tunnel secondo il centro operativo centrale di emergenza del paese asiatico i soccorritori sono al lavoro per aggiungere 4 vagoni all’interno della galleria che è gravemente danneggiate di difficile accesso al meno 60 i feriti gravi sono già stati trasportati in ospedale oggi sono qui anche perché Dietro Le sollecitazioni di tantissimi di voi di Beppe Grillo accettato questa sfida di fondare il MoVimento 5 Stelle sono qui per compiere una coraggiosa opera di rigenerazione che non rinnega il passato i valori che vi hanno portato fino a qui l’ho detto Giuseppe Conte l’assemblea degli eletti del MoVimento 5 Stelle parlando di una sfida molto complessa e affascinante ...