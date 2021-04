Torreira: “Non voglio più giocare in Europa” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’amore per la propria terra e per la famiglia, Torreira saluta l’Europa in anticipo: “Spero che le società si mettano d’accordo e mi cedano” Lucas Torreira e la fragilità di un ragazzo ancora giovane e con tutta la carriera davanti. La morte della madre per Covid ha cambiato i suoi piani e la voglia di ritornare in Argentina è molta. In un’intervista per ESPN, il centrocampista si è denudato di tutte le sue insicurezze. “Quando mia madre è morta, ho detto al mio procuratore che volevo andare al Boca: non voglio più giocare in Europa. Nessuno mi ha mai regalato niente, sono felice di quello che ho, i soldi ti rendono felice, ma per poco. voglio stare vicino alla mia famiglia che ha bisogno di me”. Il legame stretto con i suoi cari sembra aver cambiato le ... Leggi su zon (Di venerdì 2 aprile 2021) L’amore per la propria terra e per la famiglia,saluta l’in anticipo: “Spero che le società si mettano d’accordo e mi cedano” Lucase la fragilità di un ragazzo ancora giovane e con tutta la carriera davanti. La morte della madre per Covid ha cambiato i suoi piani e la voglia di ritornare in Argentina è molta. In un’intervista per ESPN, il centrocampista si è denudato di tutte le sue insicurezze. “Quando mia madre è morta, ho detto al mio procuratore che volevo andare al Boca: nonpiùin. Nessuno mi ha mai regalato niente, sono felice di quello che ho, i soldi ti rendono felice, ma per poco.stare vicino alla mia famiglia che ha bisogno di me”. Il legame stretto con i suoi cari sembra aver cambiato le ...

