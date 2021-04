Rissa nel governo Draghi, Speranza contro Salvini: “Nessuno soffi sulla rabbia delle persone” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Salvini? Non faccio mai polemica, ma penso che Nessuno dovrebbe soffiare sul fuoco dell’inquietudine, del tormento di tanti italiani”, dice il ministro Roberto Speranza in risposta alle continue accuse del leader della Lega. E meno male che non voleva fare polemiche. Nell’intervista al Corriere della Sera il responsabile della Salute si toglie parecchi sassolini dalle scarpe e il governo Draghi si scopre fragile e rissoso. Speranza contro Salvini per i lockdown “Di fronte alla difesa della salute dobbiamo unire il Paese e non dividerlo, perché la battaglia è ancora complicata”, dice Speranza. “Vedo bene – aggiunge – che un bel pezzo di Paese è in forte sofferenza. Sono consapevole che ogni mia scelta provoca un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) “? Non faccio mai polemica, ma penso chedovrebbeare sul fuoco dell’inquietudine, del tormento di tanti italiani”, dice il ministro Robertoin risposta alle continue accuse del leader della Lega. E meno male che non voleva fare polemiche. Nell’intervista al Corriere della Sera il responsabile della Salute si toglie parecchi sassolini dalle scarpe e ilsi scopre fragile e rissoso.per i lockdown “Di fronte alla difesa della salute dobbiamo unire il Paese e non dividerlo, perché la battaglia è ancora complicata”, dice. “Vedo bene – aggiunge – che un bel pezzo di Paese è in forte sofferenza. Sono consapevole che ogni mia scelta provoca un ...

