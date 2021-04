Raggi | muri e panchine Pincio ripulite da scritte vandaliche

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “Quella dele’ una delle terrazze piu’ famose della nostra citta’: una tappa obbligatoria per chi vuole godersi la vista di Roma dall’alto. Purtroppo pero’, ci sono dei vandali che si divertono a imbrattare la terrazza cone graffiti.” “Proprio per questo, abbiamo deciso di intervenire, attraverso il programma di manutenzione per la rimozione dellesu monumenti e beni culturali, diretto dalla Sovrintendenza capitolina”. Cosi’ su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “Si tratta di piccoli interventi che pero’ ci hanno permesso di ripulire oltre 350 metri quadri di superfici in tutta Roma- ha aggiunto- Abbiamo la fortuna di vivere in una citta’ ricca di monumenti e siti storici. Dobbiamo rispettare il nostro patrimonio artistico e culturale e tutelare il ...