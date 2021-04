“Per noi momento difficile”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, le cose non vanno bene: “Siamo costretti così” (Di venerdì 2 aprile 2021) L’emergenza socio-economico-sanitaria è una impietosa mietitrice di vittime, vicina parente della triste signora in nero munita di falce. Nella meschinità del suo lavoro non c’è affatto distinzione di estrazione o status sociale. A confermarlo ci sono le rivelazioni di personaggi celebri come Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Coppia nata tra le dinamiche amorose di Uomini e Donne. I due, concretizzazione del funzionamento del dating show condotto da Maria De Filippi, in tempi recenti hanno raccontato la loro esperienza in tema di resistenza agli effetti collaterali della pandemia. Sul settimanale Mio hanno argomentato sulla difficoltà della loro situazione. Fortunatamente, malgrado il contesto sfavorevole, possono contare su una ferrea positività che gli consente di proseguire colmi di speranza. I problemi ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 2 aprile 2021) L’emergenza socio-economico-sanitaria è una impietosa mietitrice di vittime, vicina parente della triste signora in nero munita di falce. Nella meschinità del suo lavoro non c’è affatto distinzione di estrazione o status sociale. A confermarlo ci sono le rivelazioni di personaggi celebri come. Coppia nata tra le dinamiche amorose di Uomini e Donne. I due, concretizzazione del funzionamento del dating show condotto da Maria De Filippi, in tempi recenti hanno raccontato la loro esperienza in tema di resistenza agli effetti collaterali della pandemia. Sul settimanale Mio hanno argomentato sulla difficoltà della loro situazione. Fortunatamente, malgrado il contesto sfavorevole, possono contare su una ferrea positività che gli consente di proseguire colmi di speranza. I problemi ...

Advertising

Pontifex_it : La croce di Gesù è la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo ogni giorno le sue piaghe. In quei fori riconosciamo il… - borghi_claudio : Un grazie per tutto il lavoro che fa a @Marcozanni86 che mentre altri parlano (a volte anch'io parlo troppo) passa… - SalvatoreMerlo : L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, proprio come la Gran Bretagna (5,51 per cento). Ma noi… - VittorioPalumbo : RT @Pontifex_it: La croce di Gesù è la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo ogni giorno le sue piaghe. In quei fori riconosciamo il nostro… - sansfarallan : @AdolfoTasinato @erretti42 @massimolarobina @valy_s Tutto vero, ma quindi? Abbiamo decine di leggi calpestate travi… -