Pelonzi | Raggi apre spazi a privati | Ama rimarrà al palo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021) Roma – “Questo piano arriva dopo 5 anni di disastri su Ama, con tre bilanci non approvati e un valzer di poltrone per quanto riguarda gli amministartori della societa’. A pochi mesi dalle elezioninon poteva andare in campagna elettorale con un Ama in queste condizioni.” “Cosi’ ha messo su un piano di risanametno ambiguo con un piano industriale che non indica una direzione precisa. Ama rimarra’ ale si rischia che ientrino nel mercato perche’ questa delibera gli lascia”. Cosi’ il capogruppo del Pd in Assemblea Capitolina, Giulio, prima del voto finale per la maxi delibera Ama.