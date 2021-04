Pasqua e Pasquetta tra visite, spostamenti e seconde case: cosa si può (e non si può) fare (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche quest’anno, niente feste in famiglie e gite fuori porta nei giorni di Pasqua e Pasquetta per i cittadini bergamaschi e lombardi. Nel fine settimane il territorio regionale resta zona rossa, così come il resto dell’Italia. Nei tre giorni del 3, 4 e 5 aprile restano in vigore le regole dei giorni scorsi, anche se sono previste alcune deroghe come per le festività di Natale. visite ad amici e parenti Ne è concessa una sola al giorno, verso una sola abitazione privata. Così come era stato imposto durante le vacanze di Natale 2020, ci si potrà spostare con un massimo di due persone (in cui però non rientrano i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti). Bar e ristoranti Chiusi per l’accesso al pubblico, ma aperti per l’asporto. Non sarà dunque possibile organizzare il classico pranzo al ristorante, come ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche quest’anno, niente feste in famiglie e gite fuori porta nei giorni diper i cittadini bergamaschi e lombardi. Nel fine settimane il territorio regionale resta zona rossa, così come il resto dell’Italia. Nei tre giorni del 3, 4 e 5 aprile restano in vigore le regole dei giorni scorsi, anche se sono previste alcune deroghe come per le festività di Natale.ad amici e parenti Ne è concessa una sola al giorno, verso una sola abitazione privata. Così come era stato imposto durante le vacanze di Natale 2020, ci si potrà spostare con un massimo di due persone (in cui però non rientrano i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti). Bar e ristoranti Chiusi per l’accesso al pubblico, ma aperti per l’asporto. Non sarà dunque possibile organizzare il classico pranzo al ristorante, come ...

