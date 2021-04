Nicola e il derby con la Juve: 'Elettrico. Torino, non vedo l'ora' (Di venerdì 2 aprile 2021) Torino - " Sarà una partita piacevole da giocare e vogliamo scendere in campo, è una gara che rappresenta la città ed è sentita diversamente. Abbiamo vissuto l'avvicinamento lavorando bene, e c'è ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021)- " Sarà una partita piacevole da giocare e vogliamo scendere in campo, è una gara che rappresenta la città ed è sentita diversamente. Abbiamo vissuto l'avvicinamento lavorando bene, e c'è ...

Advertising

pccpla : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI TORINO - Nicola: 'Il derby trasmette elettricità, in gara secca può succedere di tutto. Sul momento della Juve...' h… - sportli26181512 : #Nicola e il #derby con la #Juve: 'Elettrico. #Torino, non vedo l'ora': L'allenatore granata: 'Grande curiosità, pe… - TUTTOJUVE_COM : QUI TORINO - Nicola: 'Il derby trasmette elettricità, in gara secca può succedere di tutto. Sul momento della Juve.… - MCalcioNews : Torino, Nicola: 'Non vi dico cosa dirò ai miei ragazzi. Derby gara che trasmette elettricità'… - marinabeccuti : Nicola: 'Derby? C'è curiosità. Abbiamo lavorato bene' -