Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Udinese

(Di venerdì 2 aprile 2021) Alle ore 15.00, l’continua la sua corsa per la Champions al Gewiss Stadium contro l‘. Assente Hateboer in casa, con Gasperini che dovrebbe far riposare gli Azzurri Toloi e Pessina. Ancora panchina per Ilicic, Muriel e Zapata in avanti. In casa, solito attacco con Pereyra alle spalle di Llorente. Queste le(3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.(3-5-1-1) – Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. Allenatore: Luca Gotti. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.