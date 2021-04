Inter | negativi i tamponi dei Nazionali Oggi gruppo al completo per Conte

(Di venerdì 2 aprile 2021)gli ultimiin casaBuone notizie per Antonion vista della trasferta di domani sera contro il Bologna. Sono, infatti, risultatigli ultimimolecolari a cui è stato sottoposto ilsquadra. Particolare sollievo per gli ultimi rientri dallee in particolar modo da quella italiana (Sensi, Barella e Bastoni) dove sembra esserci un focolaio con la positività di alcuni membri dello staff e di Leonardo Bonucci, trovato positivo al rientro a Torino. L’allenatore nerazzurro nella giornata odierna avrà a disposizione l’squadra con le uniche eccezioni di Vidal, che sta recuperando dall’operazione al ginocchio sinistro, e di Danilo D’Ambrosio, ...

I tamponi ai quali si sono sottoposti nella giornata di giovedì i cinque giocatori dell'Inter rientrati dalle nazionali " Barella, Bastoni, Sensi (Italia), Eriksen (Danimarca) e Radu (Romania) " hanno dato esito negativo.