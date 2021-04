Il papà di due gemelli autistici, in un’età difficile: «I nostri bambini crescono, qualcuno ci pensa mai?» (Di venerdì 2 aprile 2021) «Gentile Silvia, le scrivo perché, come recita l’oggetto della mia mail, il 2 aprile è la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, e noi, io mi chiamo Donato e mia moglie Antonella, siamo parte in causa, essendo i genitori di Niccolò e Pietro, gemelli. Ed entrambi autistici». Dice Donato Montanari che non sa nemmeno lui perché ha fatto una cosa che non aveva mai fatto prima: scrivere a un giornale. «Forse un gesto di stanchezza», mi spiegherà poi, quando ci parleremo. «Questo 2 aprile, ogni anno di più, mi fa sentire come quei vecchi reduci della Grande Guerra che una volta l’anno tirano fuori dalle scatole le loro medaglie, le spolverano e le indossano, per poi riporle al tramonto. Eroi per qualche ora, e poi chi se li ricorda. Ma per noi ogni giorno è il 2 aprile». Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) «Gentile Silvia, le scrivo perché, come recita l’oggetto della mia mail, il 2 aprile è la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, e noi, io mi chiamo Donato e mia moglie Antonella, siamo parte in causa, essendo i genitori di Niccolò e Pietro, gemelli. Ed entrambi autistici». Dice Donato Montanari che non sa nemmeno lui perché ha fatto una cosa che non aveva mai fatto prima: scrivere a un giornale. «Forse un gesto di stanchezza», mi spiegherà poi, quando ci parleremo. «Questo 2 aprile, ogni anno di più, mi fa sentire come quei vecchi reduci della Grande Guerra che una volta l’anno tirano fuori dalle scatole le loro medaglie, le spolverano e le indossano, per poi riporle al tramonto. Eroi per qualche ora, e poi chi se li ricorda. Ma per noi ogni giorno è il 2 aprile».

