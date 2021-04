Il Giornale si sente in diritto di dire che Elodie non è democratica

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 2 aprile 2021) Iloggi si sveglia spiritoso…per così. Nell’edizione di oggi c’è un articolo che parla die ci si aspetterebbe fosse una polemica per la miriade di insulti sessisti e allusioni di pessimo gusto di cui la giovane donna è stata bersaglio dopo essersi schierata a favore della discussione del DDL Zan in commissione al Senato e contro la Lega che ha impedito al testo di proseguire l’iter per essere approvato. Insieme asi sono esposti Fedez, Levante, Pierò Pelù e moltissimi altri personaggi dello spettacolo indicando il DDL Zan come una legge necessaria e civile., in particolare, ha definito i leghisti «indegni» rispetto al tema dell’omofobia. LEGGI ANCHE >>> Anche da Costanzo, Meloni ripete la bufala dei bambini costretti a scambiarsi i vestiti dal ddl Zan Per Il ...