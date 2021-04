I 21 Punti del PD: Al circolo di Grugliasco partecipazione e idee per il futuro del partito (Di venerdì 2 aprile 2021) Il partito Democratico di Grugliasco ha partecipato con entusiasmo alla stesura dei ventuno Punti per la rimodulazione del partito voluti dal nuovo segretario Enrico Letta. Gli incontri di confronto tra gli iscritti si sono svolti naturalmente on line ma la lontananza fisica non è stata certo d’ostacolo al ritrovare entusiasmo e voglia di partecipare. “La consultazione è una graditissima sorpresa. Finalmente il partito ascolta gli iscritti con proposte e riflessioni che partono dal basso – commenta il segretario del circolo Dario Lorenzoni – Le innovazioni tecnologiche e la situazione straordinaria che stiamo vivendo, ci consente questo scambio di contenuti che sono importanti per la vita del nostro partito”. “È confortante che il nostro partito ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 2 aprile 2021) IlDemocratico diha partecipato con entusiasmo alla stesura dei ventunoper la rimodulazione delvoluti dal nuovo segretario Enrico Letta. Gli incontri di confronto tra gli iscritti si sono svolti naturalmente on line ma la lontananza fisica non è stata certo d’ostacolo al ritrovare entusiasmo e voglia di partecipare. “La consultazione è una graditissima sorpresa. Finalmente ilascolta gli iscritti con proposte e riflessioni che partono dal basso – commenta il segretario delDario Lorenzoni – Le innovazioni tecnologiche e la situazione straordinaria che stiamo vivendo, ci consente questo scambio di contenuti che sono importanti per la vita del nostro”. “È confortante che il nostro...

