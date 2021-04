Federica Pellegrini parteciperà alle Olimpiadi per la quinta volta (Di venerdì 2 aprile 2021) La famosa nuotatrice italiana Federica Pellegrini ha vinto il titolo italiano nei 200 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto di Riccione, con un tempo di 1’56”69, che le vale la qualificazione ai Giochi Olimpici previsti per la prossima estate Leggi su ilpost (Di venerdì 2 aprile 2021) La famosa nuotatrice italianaha vinto il titolo italiano nei 200 stile libero ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto di Riccione, con un tempo di 1’56”69, che le vale la qualificazione ai Giochi Olimpici previsti per la prossima estate

