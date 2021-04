DayDreamer con Can Yaman ritorna in prima serata su Canale 5: ecco da quando (Di venerdì 2 aprile 2021) La Soap DayDreamer ritorna in prima serata su Canale 5? Sembra essere questa l’indiscrezione che sta animando gli animi del popolo del web e gli appassionati della storia che vede come protagonista il bell’attore turco Can Yaman. Visto i dati di ascolto che ha questa soap potremmo dire che potrebbe essere assolutamente un tocca sana per lo share della rete del ‘Biscione’. Per essere precisi, infatti, DayDreamer ogni pomeriggio tocca ben 2 milioni di telespettatori e consente alla rete ammiraglia ‘Mediaset’ di aver uno share che oscilla tra il 18 e il 20%. Numeri, quest’ultimi, che permettono a Can Yaman di essere il protagonista più seguito tra le soap di Canale 5, anche più blasonate come ‘Beautiful’ e ‘Una vita’, e che potrebbero ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 aprile 2021) La Soapinsu5? Sembra essere questa l’indiscrezione che sta animando gli animi del popolo del web e gli appassionati della storia che vede come protagonista il bell’attore turco Can. Visto i dati di ascolto che ha questa soap potremmo dire che potrebbe essere assolutamente un tocca sana per lo share della rete del ‘Biscione’. Per essere precisi, infatti,ogni pomeriggio tocca ben 2 milioni di telespettatori e consente alla rete ammiraglia ‘Mediaset’ di aver uno share che oscilla tra il 18 e il 20%. Numeri, quest’ultimi, che permettono a Candi essere il protagonista più seguito tra le soap di5, anche più blasonate come ‘Beautiful’ e ‘Una vita’, e che potrebbero ...

Advertising

cristiana2c : RT @Serenathursday: Come si diverte Can con lei ?? #DayDreamer - harryismyhomex : RT @Cris_58bb: Quando DD terminerà con il cavolo che guarderò ancora Mediaset #DayDreamer - AngelaRiga : RT @sihirlisil: Ma date una camera a questi due e con questi due NON INTENDO CAN E SANEM?? ?????? ??HAI TOLTO QUESTA SCENA, MEDIASET STO ANDA… - MariaCr78401813 : RT @Serenathursday: Come si diverte Can con lei ?? #DayDreamer - tuttopuntotv : DayDreamer con Can Yaman ritorna in prima serata su Canale 5: ecco da quando #daydreamer #anticipazioni #CanYaman -